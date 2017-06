Persoon zwaargewond na val van trap in kantoor Goes

ING sluit pinautomaat Goes vanwege risico op ramkraak

13:21 GOES - De pinautomaat van ING aan de Kreukelmarkt in Goes is per direct gesloten. ING sluit sommige geldautomaten vanwege de toename aan ramkraken in combinatie met de afname van het opnemen van contant geld. De geldautomaat van de ING op de Grote Markt in Goes is wel gewoon open.