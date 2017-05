Per Lelijke Eend door Zeeland waggelen

GOES - De Citroën Deux Cheveaux is al bijna drie decennia uit productie, maar de 'Lelijke Eend' spreekt nog altijd tot de verbeelding. Het bracht Jose van den Eerenbeemt uit Goes op een briljant idee: verhuur voor toeristische toertochtjes door Zeeland.

Bedrijventerreinen ogen doorgaans grauw en grijs. Aan de Scottweg in Goes doorbreken Jose (spreek uit op z'n Spaans) van den Eerenbeemt en zijn vader Marjo de monotonie. Voor, in én achter het pand staan Citroën 2CV's in zo'n beetje alle kleuren van de regenboog.

Marjo (63) streek zo'n tien jaar geleden in Goes neer met zijn bedrijf Deux Marjeaux, een spitsvondige verbastering van zijn eigen naam en die van het inmiddels klassieke autootje. Sleutelen aan Eenden is zijn lust en zijn leven. En de liefde voor de 'Lelijke Eend' is ook overgeslagen op zoon Jose (37), die drie jaar geleden naar Goes verhuisde vanuit Zuid-Holland. Maar hij kijkt op een heel andere manier naar de auto's dan zijn vader. De ondernemer ziet namelijk een toeristisch gat in de markt door de Eenden te verhuren voor tochtjes langs de mooiste plekken in de provincie.

In de relatief korte tijd dat hij hier woont, is hij verknocht geraakt aan Zeeland en hij heeft zich in de geschiedenis verdiept, een andere passie van de ondernemer die zichzelf omschrijft als een 'dromer met een hang naar nostalgie'. ,,Het idee is om Zeeland op een andere manier te laten zien", legt Jose uit. ,,Het publiek voor de Eend wordt bovendien kleiner. De oudere generaties kennen de auto nog wel, maar onder twintigers en dertigers heeft hij juist daardoor een wat stoffig imago. Door de verhuur raken zij ook weer geïnteresseerd, want als ze er eenmaal in hebben gereden vinden ze het geweldig. Dat waggelen heeft toch z'n charme."

Hoewel Jose een Eend uiteraard een te gekke auto vindt, mag hij vooral graag werken met het publiek wat de 2CV aanspreekt. ,,Dat zijn leuke mensen die over het algemeen iets 'sociaals' hebben."

Dit seizoen is het eerste dat Eendverhuur Zeeland volledig draait. Inmiddels heeft Jose zelf zeven eenden die kunnen worden gehuurd, daarnaast kan hij er nog drie laten 'invliegen'. De verhuurtak runt hij samen met zijn vriendin Cindy van der Vliet, zij maakt de routes. ,,Het plan is om een kringetje te bouwen met mensen die ook iets doen waar ze honderd procent achter staan. Als ondernemers kunnen we elkaar zo helpen, de ene hand wast de andere."