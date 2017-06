Pakketbezorgers geweerd uit Goese winkelstraten

Twitteraccount René Verhulst was nep

8 juni GOES - Even leek het erop dat René Verhulst, die het burgemeesterschap van Goes over enkele maanden verruilt voor diezelfde functie in Ede, de gelegenheid meteen maar te baat had genomen om te gaan twitteren. Kort na het bekend worden van het nieuws verschenen onder het account '@Reneverhulstede' allerlei berichten die door hem leken te zijn verstuurd.