Paasrit stoomtrein met hindernissen

De museumtreinen rijden deze Pasen voor het eerst weer voor publiek. De spoorlijn was sinds de Halloweenritten in oktober buiten dienst in verband met omvangrijke werkzaamheden. Bij station Nisse werd zo’n 800 meter spoor vernieuwd. Dit gebeurde in het kader van een meerjarenproject om de spoorlijn, een rijksmonument, te renoveren. De meest in het oog springende werkzaamheden vonden plaats bij de kruising van de spoorlijn met de Nansenbaan in Goes. In verband met de aanleg van nieuwe op- en afritten van de naastgelegen A58 moest de spoorlijn ter plaatse tijdelijk worden verwijderd en moest de spoorwegovergang volledig worden vernieuwd.

Inmiddels ligt de spoorlijn weer terug op zijn plaats en is de nieuwe spoorwegovergang vrijwel gereed. Toch vertoonde die zondag nog kuren. De overgang ligt midden op de nieuwe, drukbereden 'turbokluifrotonde' in de Nansenbaan, waardoor een redelijk complexe verkeerssituatie is ontstaan. Het is zaak dat de bomen tijdig sluiten, maar zondag vielen ze tijdens de tweede paasrit op de terugweg naar Goes in storing. De stoomtrein moest daardoor even blijven stilstaan, op de heenweg reed hij ook al stapvoets, alsof het allemaal nog even wennen was.

Brandje

Vanwege de grote drukte had de dienstregeling toch al averij opgelopen. Bij de eerste rit moest zondagochtend een extra wagon worden ingevoegd om alle passagiers te kunnen meenemen. Bij de tweede rit was er door ziekte slechts een machinist beschikbaar, waardoor het vertrek ook zo'n twintig minuten uitliep. In Kwadendamme ontstond nog een kort oponthoud doordat een klein brandje onder een van de wagons was ontstaan. Het 'paasvuurtje' was snel uitgeslagen. Het maakte de tientallen passagiers overigens allemaal weinig uit. Want een ritje met de stoomtrein blijft een belevenis, zeker als ook de paashaas aan boord is die meer dan eens langskomt om chocolade paaseitjes uit te delen.