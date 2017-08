Owen Kaat (13) uit Goes in nieuwe tv-serie over de Kameleon

GOES - De nieuwe televisieserie over de boekenreeks De Schippers van de Kameleon, die momenteel wordt opgenomen in Friesland, krijgt een Zeeuws tintje. De 13-jarige Owen Kaat uit Goes speelt de rol van Kees Dijkstra.

Zo ben je een doodgewone Goese scholier die graag toneelspeelt, en zo sta je ineens op de set met bekende acteurs als Cas Jansen, Aart Staartjes en Bas Muijs. Voor Owen Kaat (13) is dat de realiteit. De leerling van het Ostrea Lyceum is gecast voor een rol in de nieuwe televisieserie over de Schippers van de Kameleon, de beroemde boekenreeks van Hotze de Roos. De opnames voor de serie, die zich afspeelt in Friesland, zijn momenteel in volle gang.

Jeugdtheaterschool

Owen speelt de rol van Kees Dijkstra, een snoepkont die graag danst (Owen krijgt voor de rol tapdansles) die bevriend is met de hoofdpersonen, de tweeling Hielke en Sietse Klinkhamer. De jonge Goesenaar heeft er inmiddels al een handvol draaidagen opzitten in Friesland en reist elk weekend af naar het hoge Noorden. Maar ondanks zijn jonge leeftijd is Owen, die deze week is begonnen in mavo 2, geen groentje op het gebied van acteren. Hij leerde de kneepjes van het vak de afgelopen jaren op de jeugdtheaterschool Zeeland en was figurant in de film Where we belong. Maar een rol in een landelijke tv-serie die bovendien een sterrencast heeft, dat kwam als een even grote als aangename verrassing.

,,Ik heb me vorig jaar ingeschreven bij een castingbureau in Amsterdam", vertelt Owen. ,,Op een gegeven moment werd ik gebeld of ik kon langskomen. Dat was mijn allereerste casting, dus best een beetje gek." Vervolgens bleef het twee weken stil, maar het bureau belde opnieuw: dat de regisseur van de serie, Steven de Jong, hem wilde zien. ,,Toen ik 's avonds thuiskwam zei mijn vader: 'ik heb telefoon voor je' en bleek dat ik de rol had gekregen." De jonge acteur kende de Kameleon-reeks wel, hij heeft een paar boeken gelezen en ook de twee films uit 2003 en 2005 gezien.

Niet zenuwachtig

Owen heeft inmiddels al scenes opgenomen met Cas Jansen, die onder meer bekend is van Goede Tijden, Slechte Tijden en vele films. Daar wordt Owen naar eigen zeggen niet zenuwachtig van. Zijn televisiemoeder is ook al een bekend gezicht: Nienke Brinkhuis.