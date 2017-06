Openluchtspektakel E-Njen paradepaardje van Goes-Azië-jaar

GOES - E-Njen is het paradepaardje van het themajaar Goes-Azië. Het openluchtspektakel is pas eind augustus, maar de voorbereidingen zijn in volle gang.

In de docentenkamer van het Goese Lyceum aan de Oranjeweg gaat het zondag niet over scheikunde of Frans. De ruimte heeft meer weg van een vrouwenkleedkamer in het theater. Op de ene tafel liggen allerlei elastiekjes en schuifspeldjes, op een andere tafel staan een schminkset en spiegel te wachten tot iemand hen nodig heeft. Achter de koffiecorner is het een drukte van jewelste. Daar heeft kostuumontwerpster Gerda Knuivers een soort inloopkast gemaakt waar spelers hun outfit kunnen passen. Wat er hangt, is slechts een selectie van de ruim vierhonderd kostuums die Gerda, haar collega Eva Arends en een team van tien vrijwilligers maken.

Terwijl de 15-jarige Jayadeshi Godakanda een kimono aantrekt voor haar rol als priesteres, ondergaat medespeler Olga de Jonge geduldig een kapseltransformatie. Tientallen schuifspeldjes en een halve bus haarlak verder is visagiste Desiree Bakker tevreden en waggelt Olga als witte draak richting de gymzaal.

Daar is de repetitie voor E-Njen in volle gang. Muziek klinkt, met daar bovenuit de stem van theaterregisseur Koen Schyvens. Hij stuurt de zangers en dansers aan om het Aziatische sprookje zo goed mogelijk te vertellen. Het spektakelstuk speelt zich af in het verzonnen keizerrijk Kerajaan Angsa. Keizer Lo Yang stuurt zes gezanten de wijde wereld in om op zoek te gaan naar drie poesaka’s (erfstukken, red.). In tweetallen gaan ze op pad om de cirkel, het schild en de gans terug te halen. Hun reis verloopt niet vlekkeloos en het is nog maar de vraag of ze terug zijn vóór de eerste dag van Shensheng de E-Njen, het heilige jaar van de gans.

Er is nog een hoop werk aan de winkel, maar met nog ruim twee maanden te gaan tot de eerste van negen voorstellingen mag dat ook. “We zijn nog niet toe aan het zetten van puntjes op de i”, zegt Koen tijdens de pauze. “We zijn de letter i nog aan het schrijven. De puntjes erop zetten komt pas in de laatste weken, als we op de locatie gaan oefenen.”