Opdringerige verkopers belazeren Kapelse ouderen

KAPELLE - Een aantal ouderen uit de gemeente Kapelle is slachtoffer geworden van oplichting. Ze zijn in zee gegaan met een bedrijf dat huis-aan-huis alarmsystemen verkoopt.

Zorgcentrum Cederhof waarschuwt via zijn Facebookpagina voor de ‘opdringerige manier’ van benaderen die de colporteurs van Sociale Controle, zoals het bedrijf zou heten, hanteren om hun mobiele alarmsysteem aan de man te brengen. Mensen kunnen deze alarmkastjes om hun pols of hals dragen. In geval van nood is één druk op de knop voldoende om hulp in te schakelen.

“Als iemand al een persoonsalarm heeft, wil men dit alarm ‘even controleren’. Tevens zegt men samen te werken met zorgpartijen in de gemeente Kapelle.

"Allemaal niet waar. Trap er niet in en waarschuw ouderen in uw omgeving”, schrijft Cederhof in het bericht, dat inmiddels tientallen keren gedeeld is. Het zorgcentrum wil niet publiekelijk reageren, maar heeft de waarschuwing geplaatst naar aanleiding van verschillende verontrustende telefoontjes.

Quote Trap er niet in en waarschuw ouderen in uw omgeving. Zorgcentrum Cederhof

Ook bij de gemeente en politie zijn de afgelopen twee dagen diverse meldingen binnengekomen. De verkopers lijken te weten waar ze moeten zijn, want ze hebben voornamelijk aangebeld bij oudere mensen. “Niet alleen bij serviceflats en aanleunwoningen in de buurt van Cederhof”, zegt burgemeester Anton Stapelkamp. “Ze zijn ook gezien in andere delen van Kapelle, bijvoorbeeld de Oude Bosstraat.”

Om hoeveel meldingen het precies gaat en hoeveel mensen er daadwerkelijk gedupeerd zijn, durft de burgemeester niet te zeggen. “De politie is maandag poolshoogte gaan nemen, maar toen werd de colportage afgedaan als voorlichting en dat is niet verboden. Inmiddels heb ik begrepen dat een aantal mensen wel degelijk een overeenkomst heeft getekend. Dat betekent dat het bedrijf aan het venten is zonder vergunning en dat is strafbaar.”

Stapelkamp heeft de politie verzocht op te treden. Hij adviseert mensen om waakzaam te zijn als er de komende dagen een verkoper aan de deur staat. “Vraag de colporteur altijd naar zijn vergunning en bel de politie als je het niet vertrouwt.”