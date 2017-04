Op je 11e een eigen boek hebben is echt 'heel cool'

Anne laat haar favoriete schrijfplek zien. Ze ploft op de bank en Engelse cocker spaniel Saar kruipt gezellig bij haar. “Meestal zit ik hier met mijn laptop, en anders aan de eettafel."

Hoe lang ze over haar eerste boek Puppyplan heeft gedaan, weet Anne niet precies. “Soms schrijf ik elke dag en soms ook weer een tijdje niet.” Annes debuut is een fictief verhaal over het meisje Fleur. Fleur wil heel graag een hondje en daarom bedenkt ze samen met vriendin Jasmijn een puppyplan. In het geheim weten de meiden aan twee Engelse cocker spaniel pups te komen. Maar dan is de vraag: hoe kunnen Fleur en Jasmijn voor de hondjes zorgen zonder dat iemand dat ontdekt?

Inspiratiebron

De inhoud van Puppyplan is grotendeels afkomstig uit Annes fantasie, maar toch zijn er een paar gelijkenissen met haar eigen leven. “Fleur en Jasmijn houden net als ik van dansen, paardrijden en honden. En de hondjes in het boek zijn van hetzelfde ras als onze Saar.” Dieren zijn de grootste inspiratiebron voor de verhalen die Anne schrijft. “Ik hou van dieren en je kunt er veel verhalen mee bedenken.” Zo schreef ze onder meer een relaas over een circushondje en momenteel werkt ze aan een boek waarin een meisje haar zinnen heeft gezet op een pony.

Geen optie

Het is overigens niet Annes streven om straks een boekenkast vol met eigen werk te hebben. De computer is de enige die al haar verhalen kent en wat Anne betreft blijft dat zo. “Ik schrijf vooral omdat ik dat zelf heel leuk vind.” Toen ze – onder lichte dwang van haar moeder – besloot het Puppyplan-script naar een aantal uitgevers op te sturen, had ze niet verwacht dat er zo veel op haar af zou komen. Het contract regelen, het script redigeren en de kaft bedenken… Nee, een fulltime baan als schrijver is wat Anne betreft geen optie. “Ik vind het heel cool dat mijn boek is uitgegeven, maar ik wil juf worden en schrijven blijft mijn hobby.”