Op expeditie met de klas tijdens GeoWeek

KRABBENDIJKE - Hoe zag Zeeland er duizenden jaren geleden uit? En hoe zal dat in de toekomst zijn? Met een uitgebreide gastles proberen medewerkers van de provincie leerlingen van zeven scholen deze week over die vraag na te laten denken.

Het is de Zeeuwse inbreng in de 11e editie van de GeoWeek. In het hele land gaan leerlingen tussen de 10 en 15 jaar op 'expeditie' met deskundigen op het gebied van aardrijkskunde en geografie, om ze kennis te laten maken met het vak.

Landelijk doen er ruim 4700 kinderen mee. In Zeeland gaat het om 177 kinderen van zeven basisscholen. Maandag waren De Klimroos en De Zevensprong in Krabbendijke als eerste aan de beurt. De Linden in 's-Gravenpolder, de Johannes Calvijnschool in Wolphaartsdijk, De Wingerd in Goes en De Moolhoek en de Juliana van Stolbergschool in Kapelle volgen de rest van de week. Dat het dit jaar allemaal Bevelandse scholen zijn, is puur toeval, zegt Walter Jonkers van de provincie.

De expedities bestaan uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Eerst krijgen de leerlingen een presentatie over hoe het landschap sinds de ijstijd is veranderd. ,,Vervolgens trekken we dat door naar de toekomst", zegt Jonkers. ,,Wat gaat de klimaatverandering doen? Hoe kun je daar in Zeeland op inspelen?" In het praktijkgedeelte doen de kinderen grondboringen, om zelf te onderzoeken hoe de bodem is opgebouwd.

,,Ons doel is vooral te laten zien dat het landschap van nu eigenlijk een momentopname is", zegt Jonkers. ,,In het verleden is het heel vaak gewijzigd. Door de klimaatverandering zal het er in de toekomst weer anders uit gaan zien. Dat betekent dat we bijvoorbeeld anders naar dijken moeten gaan kijken en naar de inrichting van het landschap."