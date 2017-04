Omnium is al 25 jaar in beweging

GOES - Omnium sport en recreatie in Goes bestaat deze maand 25 jaar. Dat wordt op 21 mei gevierd met een verjaardagsfeestje voor 250 kinderen en volwassenen.

Het toenmalige Sportpunt Zeeland begon in 1992 met een eenvoudige sporthal en een binnen- en buitenbad. Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot één van de grootste multifunctionele sport- en recreatiebedrijven van Zuidwest Nederland. Bij de laatste grootscheepse verbouwing, drie jaar geleden, is de klimaatbeheersing vernieuwd, een topsporthal bijgebouwd, het Tropisch bos verrezen en het zwembad uitgebreid met een ‘Lazy River’. Inmiddels heeft Omnium zo’n 750.000 bezoekers per jaar, onder wie ook de studenten van sportopleiding CIOS, MBO Dans en HZ University of Applied Sciences. Er werken tachtig mensen, waarvan 36 voltijds. Vijf van hen zijn er sinds het begin bij, zoals ook directeur Dies van de Velde (63). Hij geeft het stokje na de zomer door aan huidig commercieel manager Bart van den Heuvel. ,,De basis was om het Cios te faciliteren qua accommodatie, maar het is mooi wat in 25 jaar hebben gerealiseerd. Er is steeds meer bijgekomen, ook weer vanuit de vraag van de opleiding", doelt hij op fitness-, dans- en judozalen.

Volledig scherm Het tropisch bos in het Omnium. © Mechteld Jansen

Maar ook de vrijetijdsbesteder is niet uit het oog verloren, getuige de uitbreidings- en vernieuwingsoperatie van een paar jaar geleden, toen het sportpunt tevens werd omgedoopt tot Omnium sport en recreatie. ,,Dat was een goede stap", zegt Van de Velde, ,,al hadden we mensen achteraf letterlijk meer bij het proces moeten betrekken. Het aanloopverlies hadden we niet ingecalculeerd. Maar op de winkel passen is makkelijk, we zijn altijd in beweging geweest."

Tropenjaren

Inmiddels zien Van de Velde Van den Heuvel de potentie van het bedrijf steeds meer tot zijn recht komen. ,,Het zijn tropenjaren geweest", zegt Van den Heuvel zonder sarcasme. ,,Maar we zien steeds meer groepen, mensen maken van alle onderdelen gebruik. Bezoekers van buiten de provincie gaan er onbevangen in en vertrekken tevreden. Vooral in Goes leeft nog dat oude idee van: 'daar zijn we ooit geweest, het was niks'. Maar de ontwikkelingen gaan door. Zo wordt gewerkt aan een online kaartverkoopsysteem, zodat meer handen vrijkomen om bezoekers te ontvangen. ,,Het menselijk contact wordt belangrijker", zegt Van den Heuvel. Ook krijgt de Lazy river een meer tropische uitstraling, zodat de link met het bovenliggende bos veel duidelijker wordt. Het jaarlijks terugkerende Super Zomer Festival, dit jaar van zaterdag 15 juli tot en met zondag 27 augustus, is uitgebreid met een spectaculaire show van illusionist Winfried, die onder meer de Euromast liet verdwijnen.