OM vertrouwt verhaal over lening van Goese wietkweker niet

Suijkerbuijk vond het zeer opvallend dat hij pas donderdag die verklaringen zag terwijl ze al in november waren ondertekend. Hij hield de verdachte en zijn advocate voor dat het logisch was geweest om ze in november direct naar hem te sturen zodat hij ze had kunnen onderzoeken. Hij vroeg de rechtbank om extra tijd zodat hij financieel rechercheurs opdracht kan geven de verklaringen te checken. Ook wil hij de mensen die dat geld hebben uitgeleend of geschonken onder ede laten horen bij de rechtcommissaris. ,,Want ik vertrouw dit niet.”