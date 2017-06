Nieuwe gemeentesite letterlijk in de lucht

Fraudezaak Goes: schuld­hulp­ver­le­ning bleef buiten schot van controles

15:16 GOES - De gemeentelijke schuldhulpverlening in Goes is nooit meegenomen in een interne of externe streekproef door de accountant. Dat staat in een memo van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad over de omvangrijke fraudezaak, die vorige maand naar buiten kwam. Het heeft er mede voor gezorgd dat een medewerker van die afdeling tussen 2010 en 2015 263.000 euro kon verduisteren.