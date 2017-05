Minister Kamp verblijdt Zeeland met bezoek op beurs München

MÜNCHEN - Kort maar krachtig was het bezoek dat minister Henk Kamp donderdag op de beurs Transport Logistics in München bracht aan de stand van Zeeland Seaports (ZSP).

,,Hij bleef maar enkele minuten, maar in die tijdspanne vroeg hij ons het hemd van het lijf. Hij is trouwens goed op de hoogte van wat er in de Zeeuwse havens speelt. Hij toonde ook waardering voor de prestaties van de industriële en logistieke bedrijven'', blikt commercieel manager Peter Geertse van ZSP terug op het bliksembezoek.

Voor een lobby - bijvoorbeeld voor een ontbrekend stuk goederenspoor - was geen tijd. Geertse: ,,Een beurs is daarvoor ook niet het juiste podium.'' Het is niet de eerste keer dat de bewindsman Zeeland Seaports en de zes bedrijven in het paviljoen verblijdt met een bezoek.

Twee jaar terug - Transport Logistic vindt om het jaar plaats - wipte hij even aan bij de Zeeuwen. Toen was Zeeland Seaports de enige haven die de aandacht van de minister kreeg, terwijl Rotterdam nog wel zijn algemeen directeur had ingevlogen.

De vierdaagse beurs Transport Logistic in München is een verplicht nummer om relaties met klanten te bestendigen of om nieuwe contacten te leggen. Geertse stipt aan dat die contacten mogelijk tot vestigingen in het Zeeuwse havengebied of logistieke transportlijnen leiden. ,,We hebben een paar leads van de vorige beurs. een Zwitsers bedrijf onderzoekt de vestiging van een biomassaterminal in Zeeland. Daarnaast kijkt een groot logistiek bedrijf naar ons. Dat zijn wel trajecten die vaak drie, vier jaar duren. Maar we hadden die potentiële vestigers nooit ontmoet, als we niet op de beurs in München hadden gestaand. Klanten komen niet naar je toe, je moet ze zelf opzoeken.''