Mieke werd opgelicht door Goese ambtenaar. 'Dit is zó vals!'

GOES - Ze was net haar huis uitgezet, had voor meer dan 30.000 euro aan schulden gemaakt en moest met haar gezin van vier kinderen rondkomen van 150 euro per maand. Juist in die zware periode van haar leven werd Mieke Mareels-Ruitinga naar nu blijkt opgelicht door de Goese ambtenaar , die in totaal een kwart miljoen verduisterd. ,,Ik vind het heel laf dat er misbruik is gemaakt van mijn situatie, heel mijn leven lag toen overhoop. Dat is zó vals!"

Pas sinds gisteren weet Mieke dat over haar rug fraude is gepleegd. ,,Ik schrok enorm van dat bericht. Het moet in de periode 2010-2011 zijn gebeurd, toen ik bij de gemeente in de schuldhulpverlening zat", zegt ze. Ze is naar nu blijkt voor bijna 2400 euro benadeeld. Geld dat ze gelukkig terugkrijgt. ,,Een leuke meevaller, ja. Maar het is wel mijn eigen geld natuurlijk."

Alles uit handen gegeven

Op het moment dat het gebeurde, had ze geen flauw benul van de frauduleuze praktijken van de ambtenaar die haar moest helpen haar leven financieel op de rit te krijgen. ,,Ik was daar indertijd niet mee bezig. Heel m'n leven stond op z'n kop. Je hebt alles uit handen gegeven."

Achteraf vermoedt ze wel dat ze is benadeeld in het leefgeld dat ze via de gemeente kreeg. ,,Ik kreeg echt weinig. De eerste maanden moest ik rondkomen van 300 euro per maand, later kreeg ik ongeveer 150 euro per maand", zegt Mieke. In die tijd trok ze vaak aan de bel bij de gemeente. ,,Dat is echt te weinig voor een gezin met vier kinderen."

Mieke, inmiddels getrouwd en al een aantal jaren schuldenvrij, weet niet meer precies wie de vrouw is die haar heeft benadeeld. De fraude werd gepleegd in een turbulente periode die ze nu, zes jaar later, niet meer helemaal kan reconstrueren. ,,Ik heb één naam genoemd, maar die was het in ieder geval niet."

Telefoon uit Utrecht

Toen Mieke woensdagochtend om half negen een telefoontje kreeg dat ze één van de zestien slachtoffers was, dacht ze eerst dat ze werd opgelicht. ,,Ik zei: dat kan echt niet, je neemt me in de maling. Het was een telefoonnummer uit Utrecht en op Facebook zie je zo vaak waarschuwingen voor oplichters die je met een vreemd verhaal opbellen."

Ze gaf de telefoon door aan haar echtgenoot, die resoluut het gesprek beëindigde. ,,Maar al snel werd ik weer teruggebeld. Die man wist mijn rekeningnummer, mijn BSN-nummer, mijn telefoonnummer... Ik heb nog even onderzoek gedaan en daarna zelf naar de gemeente gebeld, maar het klopte echt. Voor de zekerheid heb ik 's avonds ook nog het speciale nummer gebeld."