Krachtpatsers op drums laten Goes schudden

Of ik na een paar lessen op de Yamato Taiko School (er zijn er vier in Nederland) ook kan meedoen bij de Japanse percussiegroep? Er valt een korte stilte. Daarna barst drummer Gen Hidaka in lachen uit. ,,Alleen als je echt heel, heel, héél erg je best doet'', reageert hij. Hidaka weet hoe het werkt. Tijdens de lessen op die school staat het samenspel centraal ('We hebben liever dat je fout slaat met passie en gevoel, dan dat je goed slaat zonder overtuigingskracht'). Op de planken ligt de lat voor de muzikanten nog flink hoger.

De 34-jarige Hidaka ondervond het aan den lijve. In 2006 studeerde hij Business Management in Canada. ,,Ik kreeg de kans om met een vriend naar Zwitserland te gaan'', vertelt hij. ,,Voor mijn verjaardag bezochten we een voorstelling van Yamato. Tot die tijd had ik nog nooit van taiko-drummen gehoord. Ik was diep onder de indruk en wist meteen: ik wil bij die club.''

Hij trok de stoute schoenen aan, belde naar het gezelschap en vroeg of hij mocht meedoen. ,,Ik was verrast door de reactie: oh, kom maar. Maar ik heb geen ervaring, zei ik nog. Dat was geen probleem. Het is belangrijker dat je het met de anderen in de groep goed kunt vinden. Deze club van twintig mensen blijft dag en nacht bij elkaar; het gaat om een manier van samenleven.''

Spierbundels

Hidaka hing zijn studie aan de wilgen en waagde de overstap naar een voor hem tot dan toe onbekende wereld. ,,Opstaan, lopen, koken, eten: we leven en doen écht alles samen. Nou ja, behalve dan douchen of badderen. We maken ook weleens ruzie zoals dat in elke gewone familie gebeurt. Onze discussies kunnen soms hoog oplopen.''

Maar er was meer: Hidaka moest fysiek aan de slag om conditie op te bouwen. Twee uur lang slaan op grote trommels kost veel kracht. ,,Het was hard trainen. Ik had nauwelijks spierbundels; daar deed ik nooit veel aan. Ik ben begonnen met hardlopen door de bergen en met gewichtheffen. Daar word je niet alleen fysiek, maar ook mentaal sterker van. Onderdeel zijn van Yamato betekent dat je jezelf moet uitdagen. We zien taiko-drummen ook meer als boksen: je mag nooit opgeven.''

Dat merkt hij vooral tijdens een voorstelling. ,,Dan zweten we als otters. We verliezen 2 kilo aan gewicht tijdens een show. Dus eten we veel na afloop. Echt véél. En we drinken veel water. Dat is nodig om onze manier van leven vol te kunnen houden. Tussendoor praten we na over de voorstelling die we net achter de rug de hebben. Rond één uur 's nachts gaan we dan naar bed. Tegen zes uur staan we weer op en beginnen we de dag met 10 kilometer hard rennen. Dat is meteen onze sightseeing door de stad waar we dan zijn.''

Atmosfeer

,,En toch draait het om hoe we met elkaar communiceren'', benadrukt Hidaka. ,,Om hoe we elkaar behandelen en hoe we ons ten opzichte van elkaar gedragen. Er zijn veel drummers en drumtechnieken in de wereld, maar bij Yamato staat het creëren van een goede atmosfeer voorop. Daarin schuilt het mysterie van taiko. Daarom leven we ook intensief samen: op die manier leer je elkaar goed kennen en leer je begrijpen wat elke persoon diep vanbinnen denkt. Dat versterkt de samenwerking op het podium.''

Taiko valt op door de enorme trommels die worden gebruikt en kent in Japan een traditie van meer dan 2.000 jaar. De term betekent letterlijk 'grote drum'. ,,In Japan wordt het instrument vooral gebruikt tijdens festivals en feesten. Het heet niet voor niets het happy instrument. Het energieke geluid kan mensen bij elkaar brengen. Dat maakt taiko zo bijzonder: ze heeft iets feestelijks.''

Er wordt in Japan volop onderzoek gedaan naar de invloed van taiko. ,,Daarbij richt men vooral de blik op het sociale aspect van het instrument'', legt Hidaka uit. ,,Taiko blijkt een goed effect te hebben op mensen met de ziekte van Alzheimer en op lichamelijk gehandicapten. Dat vraagt om meer onderzoek naar de geheimen achter de energie van taiko.''

Yamato brengt het fenomeen de komende weken voor de tiende keer naar Nederland. In de nieuwe show The Challengers slaat het gezelschap weer een andere weg in. Dat geldt dan vooral voor de onderlinge samenwerking op toneel. ,,We gaan op zoek naar wat we nog meer kunnen doen met taiko. Noem het de grenzen opzoeken. Daarmee willen we laten zien dat je dat ook in je eigen leven kunt: jezelf uitdagen en ontdekken wat je nog meer kunt.''

Jonkies

Tijdens de komende tournee door Nederland viert Hidaka zijn 35ste verjaardag. Hoe lang kan hij dit energieke bestaan volhouden? ,,Het ligt aan jezelf hoe lang je blijft meedoen. Fysieke kracht is belangrijk. Maar je hoeft niet weg als je 40 jaar of ouder bent. Je kunt andere manieren van spelen ontdekken of kennis en technieken overdragen aan de jonkies. Ik weet niet hoe mijn toekomst bij Yamato eruitziet. Zolang ik drumstokken kan vasthouden, ga ik door.''

Spijt dat hij zijn studie Business Management heeft opgegeven, kent hij niet. ,,Ik ben blij dat ik indertijd die show van Yamato gezien heb. Was dat niet gebeurd, dan had ik nu een heel ander leven geleid. Met waarschijnlijk een kantoorbaan van negen tot vijf. Mijn leven bij Yamato is veel spannender. Interessanter ook.''