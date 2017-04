Koninklijk ontbijten met de wijk

GOES - Croissantjes, jus d'orange en gekookt eieren. Vijftig bewoners van de wijk Goes-West konden donderdag naar hartelust eten tijdens het Koningsontbijt in wijkcentrum de Westkant.

Volledig scherm © Elodie Kint Buurtbewoner Leen de Jager (78) vindt het geweldig. Hij smult van zijn krentenbolletje en neemt een slok van zijn koffie. Veel zegt hij niet, maar hij is onder de mensen en daar knapt een mens duidelijk van op. "Ik ben alleen gekomen. Ga ook twee keer in de maand naar de kookavond met de wijk. Gezellig en lekker! En de tafel zit vol met bekende gezichten uit de buurt."

Dat is ook het doel dat SMWO, Ruilwinkel Goes en wijkvereniging Goes West ermee voor ogen hebben. ,,We willen het nieuwe en het oude gedeelte van West samenbrengen", zegt Mathijs Gerrits van SMWO. ,,Dit jaar waren er meer aanmeldingen dan plaatsen voor het ontbijt. Mensen vinden het fijn om te weten wie hun buren zijn. Fijn dat we dat op deze manier voor elkaar krijgen. Tegelijkertijd hopen we door dit soort activiteiten vereenzaming in de wijk tegen te gaan."

Wakker worden

Ook zussen Natalie (38) en Pascalle (40) Braams genieten van het koninklijke ontbijtje. Samen met hun vijf kinderen zijn ze naar het wijkcentrum gekomen. ,,Ik kon lastig wakker worden vanmorgen", zegt Jesse (5). ,,In de weekenden en vakantie kan ik heel lang in bed blijven liggen. Maar ik heb er geen spijt van dat de wekker zo vroeg ging. Het Is heel erg lekker en leuk."

Zijn tante Pascalle is ook tevreden. Ze zit in een rolstoel met beide benen in het gips. ,,Ik ben twee weken geleden geopereerd aan een vergroeiing in mijn benen. Ben eigenlijk geneigd om onder een steen te gaan leven en niet meer buiten te komen. Maar mijn zus kwam met het idee om hier te ontbijten en omdat alle voorzieningen er zijn kon het ook. Blij dat ik er even op uit ben nu. We ontbijten eigenlijk nooit zo vroeg en uitgebred, maar het smaakt heerlijk!" Een goede bodem gelegd voor de rest van de dag.