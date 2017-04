Klomppop meldt weer nieuwe namen: line-up bijna compleet

Aan het programma voor de zaterdag met DI-RECT en Jebroer voegt de organisatie The Royal Engineers toe, en de talentvolle jonge Zeeuws-Vlaamse band The Brightt. Verder Molly and Tenbrooks met covers van Johnny Cash en één van de smaakmakers van de Oâlles Loco? wordt de King Of Bingo.

Klomppop is van vrijdag 26 tot en met zondag 28 mei in Ovezande. Het traditionele Straatfestival Ovezande heet in de nieuwe opzet de 'straattheatermiddag'. Het aanbod is gevarieerd. Uit Israël komt Asaf N’ Roll, een acrobaat in Elvis-kostuum en uit Australië Katie Wright Dynamite. Verder zijn er onder meer The Flying Dutchman, de Italiaanse Mr. Moustache en het uit datzelfde land afkomstige duo La Spindola. Enkele oude bekden van het festival komen met een nieuwe show naar Ovezande: Nieuw Lef, Kartje Kilo, Martin Forget, Frans Custers en Bonpardon. Degenslikker Thomas Blackthorne verzorgt zijn eigen vorm van vermaak. De volgens de organisatie meest opvallende verschijning is de doldwaze Engelse non Musical Ruth op een gemotoriseerde vleugelpiano.

Powertoolrace

De zaterdag begint rustig met een popquiz, om even bij te komen van het optreden van The Charm The Fury op vrijdagavond. Zondag is er weer de uitgebreide braderie en kindermarkt en een Classic!Fever ode aan Leonard Cohen door jong muzikaal talent in kerk 't Wit Arjaentje. De zondagmiddag biedt een race met elektrisch gereedschap tijdens de tweede Open Zeeuws Kampioenschap Powertoolrace, daarvoor aanmelden nog mogelijk is. Er is vermaak voor kinderen door clown Evert van Asselt en een buitenhuiskamerconcert van Company Of Sinners. De lokale parochie verzorgt op zondagochtend een muzikaal omlijste kerkdienst in de festivaltent.

De tot nu toe bevestigde line-up op een rijtje:

Vrijdag: The Charm The Fury, BDM Life, Spectra-finale met Distinguished, The Unknown Children, Vellie&Scarra, Zumuz, Stockholm Syndrome en Charades.

Zaterdag: DI-RECT, Jebroer, Ferocious Dog, The Grand East, CUT_, Loco Loco Discoshow, bFAKE, The Glücks, The Royal Engineers, Treehook, The Brightt, Molly and Tenbrooks, DJ Timski, King Of Bingo, Popquiz