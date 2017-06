Kinderen WO II-piloot krijgen na 74 jaar vaders reddingsvest in handen

videoNIEUWDORP - Bob Olbinski en zijn zus Jean Williams uit Arizona, Verenigde Staten, waren nog nooit in Nederland of Europa geweest. Laat staan dat ze weet hadden van het bestaan van het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. Nu wel. Ze hadden dan ook een bijzondere reden om op het vliegtuig te stappen.

Het museum is namelijk in het bezit van een reddingsvest van hun vader Robert J. Olbinski, piloot van een Amerikaans gevechtsvliegtuig dat tijdens de Tweede Wereldoorlog neerstortte nabij Wilhelminadorp. Vier bemanningsleden kwamen om het leven, maar Olbinski, destijds 24 jaar oud, en enkele anderen overleefden. Ze werden gevangen genomen door de Duitsers. Olbinski liet zijn reddingsvest achter. Het belandde in een café in Wilhelminadorp, waar het jarenlang lag.

Menno Polderman uit Heinkenszand heeft zich de afgelopen twee jaar ondergedompeld in wat zich op die dag in juni 1943 afspeelde. Hij ging op onderzoek uit naar aanleiding van een pilotenjas die zijn opa destijds had gevonden. Hij wist nabestaanden van de bemanning te traceren, onder wie ook de familie Olbinski. Die was enorm verrast dat het reddingsvest van hun vader al die tijd bewaard is gebleven. ,,Tot twee jaar terug wist niemand van het bestaan af", zegt Bob Olbinski.

Dinsdagochtend hadden hij en zijn zus het vest voor het eerst in hun handen, een ontroerend moment voor het tweetal. Niet alleen staat de naam van hun vader er op, hij heeft er zelf met pen zijn bijnaam 'Obie' op geschreven. Ook zijn bloedvlekken zichtbaar, aangezien de piloot een schotwond in zijn schouder had. ,,En dat terwijl hij bang was voor bloed", vertelt dochter Jean Williams. ,,Hij durfde daarom niet naar zijn knie te kijken omdat hij dacht dat die open lag. Dat bleek een schaafwond te zijn, de wond in zijn schouder had hij nog niet eens opgemerkt."

De bemanningsleden die de crash hadden overleefd, waren bang dat ze zouden worden doodgeschoten door de Duitsers. In plaats daarvan werden ze krijgsgevangen genomen en naar een geïmproviseerde gevangenis gebracht. Volgens dochter Jean waren de Duitsers niet gemeen, maar eerder onverschillig over de situatie van de bemanningsleden. ,,Ze werden ziek en ondervoed, maar dat kon ze weinig schelen." Uiteindelijk werden de Amerikanen vrijgelaten, waarop Olbinski terugkeerde naar de Verenigde Staten. Hij trouwde en kreeg kinderen.

Robert J. Olbinski overleed in 2006 op 86-jarige leeftijd. ,,Hij vertelde eigenlijk nauwelijks over de oorlog, alleen als je er naar vroeg", zegt Jean. Zijn vrouw leeft nog, maar kon vanwege haar hoge leeftijd niet mee naar Nederland. Jeans broer Bob was 'sprakeloos' nadat hij het vest dinsdag voor het eerst in zijn handen hield. ,,Het is geweldig dat een deel van de geschiedenis van onze vader hier is."

Donderdag wordt een gedenksteen onthuld ter nagedachtenis aan de vliegtuigcrash en de bemanning. Bob en Jean Olbinski zijn daar bij aanwezig, net als een kleine vijftien andere nabestaanden.