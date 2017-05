Kerk Kruiningen buigt niet voor corrigerende tik

Peter den Boef is gespecialiseerd in kerkrecht. “Er is hier ingegrepen op een manier die niet terecht was”, zegt hij. Op 17 mei wordt in een classisvergadering over de zaak gesproken. In afwachting daarvan had de rechter zich nooit al mogen uitspreken over het conflict, vindt de advocaat. “Het oordeel van de rechter is te kort door de bocht”, zegt Den Boef een dag na de uitspraak. “Ik adviseer de kerkenraad van Kruiningen om in hoger beroep te gaan bij het Gerechtshof. Laat een hogere rechter zijn mening maar geven over dit vonnis. Dit is een onevenredig zware inperking van de kerkordelijke regels.”