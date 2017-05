Kattencafé in Goes geopend

GOES - ,,Jullie hebben zeker geen last van muizen", vraagt een bezoeker van het Goese kattencafé Kat & Schotel. Nee, van muizen hebben ze geen last meer aan de Oostsingel nummer 36. Daar zorgen de zeven katten wel voor. De zeven hoofdingrediënten voor het allereerste Zeeuwse kattencafé.

Zaterdagmorgen om 10.00 uur gaan de deuren van het café open voor bezoekers. Bij deze opening geen poespas, om maar een flauwe woordgrap te gebruiken, maar gewoonweg beginnen met de dagelijkse praktijk: een koffie- en theehuis zijn waar wat katten rondlopen.

,,We werken de eerste week wel in tijdsblokken", geeft Chantal van der Laan aan. ,,Om te grote drukte voor de katten te voorkomen. Daarna kan iedereen gewoon binnenvallen wanneer ze willen." Van der Laan runt het café aan de Oostsingel samen met Quinte Koolen. ,,We zagen andere kattencafé's in Nederland op Facebook en dachten: Waarom beginnen wij er niet één in Goes?"

Volledig scherm © Johan Van Der Heijden

En zo geschiedde. Daarmee begon het duo het tiende kattencafé van Nederland. Maar daar waren natuurlijk nog wel een aantal onmisbare elementen voor nodig: katten! Koolen en Van der Laan haalden die uit het asiel. ,,De mensen van het asiel hebben die eigenlijk voor ons uitgezocht", aldus Koolen. ,,Zij hebben gekeken naar dieren die goed bij elkaar passen en ook tegen het bezoek van mensen kunnen. We hebben nu een groep van zeven katten. Die zijn hier nu twee weken. Vier daarvan zijn al helemaal geaard, drie zijn nog een beetje teruggetrokken."

Maar hoe vergaat het de dieren eigenlijk nu het café open is? Nou, daar hoeft niemand medelijden mee te hebben. De katten leiden een luizenleventje. Alleen het personeel heeft op deze tropische zaterdag een hondenbaan. De medewerkers staan als een soort kom-in-de-kas-deelnemers achter glas de bestellingen klaar te maken. Koolen: ,,In verband met de katten moet het keukengedeelte afgesloten zijn. En airco hebben we nog niet. Daar moeten we eerst nog wat voor verdienen."

Maar dat zal de zeven katten een zorg zijn. Die chillen lekker in hun nieuwe paradijsje. Een zwart-witte kat ligt lekker lui in één van de bakken hoog aan de muur. Een ander ligt languit voor pampus, middenin het café. Nog twee poezen hebben de schaduw in de tuin opgezocht. ,,Dat is best wel bijzonder", zegt Koolen. ,,De meeste kattencafé's hebben geen tuin. Maar we hebben alles wel goed af moeten schermen om te voorkomen dat ze uit de tuin springen."

In de tuin heeft ook een aantal bezoekers een plekje gevonden in de schaduw. Een man speelt er met één van de zeven cafékatten. ,,Heeft u thuis ook katten?", vraagt een vrouw die tegenover hem zit. ,,Nee", is het antwoord van de man. ,,Ik heb twee grasparkieten." Maar die heeft hij natuurlijk thuis gelaten. Want een vogel in een kattencafé, dat is natuurlijk de kat op het spek binden.