Minister Kamp ongevoelig voor 'zooitje' van kabels bij kanaal

Minister Kamp heeft echter laten weten dat dit alleen bedoeld is voor Krabbendijke. Daar is de ongerustheid onder de bevolking en het protest tegen het nieuwe project groot. ,,Het is simpel: als ik de keuze had zou ik ook voor Krabbendijke gaan. Maar misschien kan het allebei wel. Die mogelijkheid wil Kamp niet eens openhouden", reageert Damen.