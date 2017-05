Jusitieel getreuzel bespaart heroïnesmokkelaar 32.000 euro

Katholieke kerk in Ovezande staat vol Heilig Hartbeelden

7 mei OVEZANDE - Heilig Hartbeelden. Vroeger stonden ze in de huiskamer van zo’n beetje elk katholiek gezin. Nu liggen ze vaak op zolder of in de kelder. Alle reden dus om ze nog eens te laten zien in de katholieke kerk van Ovezande. Een expositie met ongeveer honderd beelden werd zondag geopend.