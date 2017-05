Janneke Koster uit Borssele krijgt 10.000 euro voor masterstudie in China

BORSSELE - Afgestudeerd journalist Janneke Koster (24) laat Borssele eind augustus ver achter zich. Ze heeft een beurs van 10.000 euro gekregen van het VSB-fonds om een master te volgen in China. Dat brengt haar een stapje dichterbij haar toekomstdroom: correspondent worden in de grootmacht. We stellen haar vijf vragen.

1. Wat is een VSB-beurs?

,,Dat is een beurs die het VSB-fonds uitkeert aan Nederlandse studenten voor een studie of onderzoek in het buitenland. Om hiervoor in aanmerking te komen moest ik motiveren waarom ik de master China Studies wil doen, waarom ik het niet zelf kan financieren en hoe ik er iets mee denk te betekenen voor de Nederlandse maatschappij. Toen ik vrijdag rond middernacht een mail kreeg waarin stond dat ik de beurs van 10.000 euro had gekregen, begon ik meteen te juichen. Mijn vader vond het wat minder leuk; hij vindt het moeilijk dat ik wegga."

2. Wat heb je met China?

,,Ik ben geïnteresseerd in landen waar we in 'het Westen' weinig over weten. Juist omdat het niet standaard is, maakt het het mij nieuwsgierig. Zo kwam ik in 2015 voor het eerst in China terecht. Als onderdeel van mijn opleiding journalistiek heb ik vijf maanden Mandarijn geleerd en een maand rondgereisd. Toen heeft het land een plekje in mijn hart veroverd. Ik heb altijd een soort drang gehad om terug te gaan. Een gevoel dat ik niet goed kan uitleggen."

Quote Wat in de grootmacht gebeurt, heeft ook consequenties voor Nederland Janneke Koster, Borssele

3. Waarom wil je deze master doen?

,,Ik heb heel erg het gevoel dat de Chinese cultuur 'verklaard' moet worden in Nederland. We weten er zo weinig van, terwijl het toch een grootmacht is net als Amerika. Ik hoor mensen vaak zeggen 'China boeit me niet' en 'die Chinezen zijn maar raar'. Daar kan ik me heel erg aan ergeren; wat daar gebeurt heeft ook consequenties voor de westerse wereld. Tijdens deze master hoop ik meer te leren over de politiek, economie en maatschappij en wil ik mijn Mandarijn nog wat verbeteren. Zodat ik uiteindelijk zelf genoeg kennis heb om te vertellen en te duiden wat daar gebeurt."

4. Hoe gaat je leven in China eruit zien?

,,Eind augustus vertrek ik voor twee jaar naar Qingdao, een plaats in het zuidoosten van China. Ik heb bewust niet gekozen voor een grote stad als Bejing, omdat het daar al zo verwesterd is dat ik er geen uitdaging meer in zie. Ik wil het échte China zien. Waarschijnlijk kom ik op de campus van de universiteit terecht bij een heleboel internationale studenten, maar ik hoop vooral met de Chinezen op te trekken en hen beter te leren kennen. Naast de lessen wil ik er ook graag op uit om de omgeving te verkennen, hoop ik stage te lopen bij een Chinees mediabedrijf en een bijbaantje te vinden."

5. Wat hoop je er uiteindelijk mee te bereiken?