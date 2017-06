Janita (23) steelt de show op de zijspan bij Classic Races Wemeldinge

Al vijf jaar zijn Janita en haar vader Cor een onafscheidelijk duo op de zijspan. ,,Van april tot september zijn er wedstrijden, elke week hebben we er wel één", zegt ze. Voor het derde jaar op rij doet ze mee aan de Classic Races in Wemeldinge. ,,Hier is altijd veel publiek", noemt ze als pluspunt. ,,En in tegenstelling tot veel andere 'Mickey-Mousecircuitjes' hebben we hier een lekker lang stuk. Daar haal je de 160 of de 170 wel."

De snelheid leest Janita achteraf af middels een app op haar mobiele telefoon. Overigens gaat het bij deze wedstrijden niet zo zeer om wie de snelste is. Winnaar is degene die een zo constant mogelijke rondetijd neerzet. De bijrijder is op een zijspan allesbepalend in de bochten. ,,Met het verplaatsen van mijn gewicht, stuur ik. Als ik blijf zitten kan m'n vader sturen wat-ie wil, maar belanden we zo op de dijk." Janita en Cor spreken geen woord met elkaar tijdens de races, ze voelen elkaar feilloos aan legt ze uit. ,,Na het overlijden van mijn moeder in 2010, hebben we een hele sterke band opgebouwd."