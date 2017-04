Inloophuis voor jongeren met problemen in Goes

GOES - Gemeenten in de Oosterschelderegio onderzoeken of er in Goes een inloophuis kan komen waar jongeren tussen de 10 en 20 jaar terecht kunnen met allerlei problemen.

Zo’n laagdrempelige voorziening kan voorkomen dat deze kinderen in de dure gespecialiseerde jeugdzorg belanden. Daar leggen de gemeenten nu veelal geld op toe. Zo had Goes vorig jaar een tekort van 2 miljoen euro op de jeugdzorg.

TEJO

De gemeenten zijn in gesprek met de initiatiefnemers van TEJO, een aanpak die in België al succesvol is gebleken. Jongeren kunnen dan na schooltijd of op zaterdagochtend gratis, zonder verwijzing en anoniem terecht in het inloophuis. Als het nodig is, krijgen ze de juiste begeleiding. Er wordt momenteel gezocht naar een geschikte locatie. In België heeft de TEJO-methode al voor het verkleinen van de wachtlijsten in de jeugdzorg gezorgd.

Rekeningen

Ondertussen is Goes ook op zoek naar andere methoden om het tekort in de jeugdzorg terug te dringen. Daarbij zijn al een paar successen geboekt. ,,We hebben vier ton bespaard door ouders meer zelf te laten doen’’, stelt wethouder Derk Alssema. ,,Ook zijn we kritisch gaan kijken of al die rekeningen die naar de gemeente worden gestuurd, wel echt door ons betaald moeten worden. Daar hebben we ook al 75.000 euro meer verdiend.’’