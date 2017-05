In Goes-Oost gaan 138 woningen tegen de vlakte

Bewoners zijn donderdagavond op de hoogte gesteld van de plannen tijdens een informatiebijeenkomst. ,,De meeste aanwezigen waren niet verbaasd", zegt directeur-bestuurder Maarten Sas. ,,De boodschap dat we gaan slopen is nooit leuk. We snappen heel goed dat een woning veel meer is dan een huis. Het is een thuis vol met allerlei herinneringen. Daarom vinden we het ook heel normaal dat er emoties zijn."