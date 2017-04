Iedereen kan een Leuntje en Marien maken!

Scheepswerf Reimerswaal blijft voorlopig in gebruik

10 april HANSWEERT - Het was een spektakel zaterdag. Het grote droogdok van Scheepswerf Reimerswaal ging via de sluizen van Hansweert op transport naar Vlissingen-Oost. Toch betekent die verhuizing niet dat daarmee een einde komt aan de werkzaamheden op de werf in Hansweert. Een klein dok blijft achter en zal de komende tijd in gebruik blijven.