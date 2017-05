Honderden nieuwe vakantiehuisjes op Noord-Beveland

Kio en Leeuwerik in Lewedorp trekken samen op

20:26 LEWEDORP - Sinds een paar maanden zit een dagopvang van stichting Kio in twee lokalen van de brede school in Lewedorp. De school had twee lokalen over en stichting Kio (voor zorg en opvang van kinderen en jong-volwassenen) was juist op zoek naar ruimte.