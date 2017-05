Hoe festival EEF groot is door klein te blijven

videoWISSENKERKE - Een groot festival in de kleinste gemeente van Zeeland. EEF bewijst dat het kan. Het muziek-, cultuur- en natuurfestival streek afgelopen weekend voor de derde keer neer in Wissenkerke.

Kaplaarzen, bergschoenen of gewoon lekker op je blote voeten in het gras. Bij het Eindeloos Eiland Festival (EEF) zijn de mogelijkheden eindeloos. Niet alleen wat schoeisel betreft, maar ook als het gaat om de optredens en activiteiten. Ruim tweehonderd artiesten vertoonden afgelopen weekend hun kunsten op het uitgestrekte festivalterrein tussen landschapscamping Wilgenoord en natuurgebied het Bokkegat in Wissenkerke.

Volledig scherm Eindeloos Eiland Festival © Ellen Jobse

Terwijl de jongste bezoekers – al dan niet gehuld in middeleeuwse kledij – samen met Tijl Damen muziek maken en zingen in de zon, luisteren in het vogelhuistheater even verderop tientallen mensen opeengepakt naar de gevleugelde vertellingen en liedjes van MEES. Ondanks de aangename temperatuur brandt op het terrein een groot vuur, waarin vaders met hun zonen poken terwijl de knetterende vonken zich vermengen met de Franse chansons van de Zeeuwse zangeres Marjolijn Polfliet.

Volledig scherm Eindeloos Eiland Festival © Ellen Jobse

EEF mag qua oppervlakte groot zijn, de optredens zijn dat allerminst. Verwacht in Wissenkerke geen drommen mensen en gillende tienermeisjes bij een podium. De EEF-organisatie heeft ook deze derde editie weer ingezet op diversiteit, kleinschaligheid en intimiteit. Sommige artiesten treden op voor een handjevol bezoekers, die ook nog eens zo dichtbij zitten dat ze de adem van de kleinkunstenaar in hun gezicht kunnen voelen. En dat is precies het beeld wat de organisatie voor ogen heeft.

Volledig scherm Eindeloos Eiland Festival © Ellen Jobse

“Bij EEF kom je niet voor één optreden van een bekende artiest”, zegt Josje de Koning van de werkgroep. Ze draait zich om en wijst naar het grasveld achter haar, waar klein groepjes mensen zich met een drankje in de hand begeven richting het Boekenbos, podium Vuur of de foodtrucks. “Het draait om beleven. Je kunt hier een hele dag rondlopen en dan is de kans groot dat je nog niet alles hebt gezien.” Haar werkgroepcollega Didy Huysse knikt. “De opzet is dit jaar wat groter dan andere jaren, maar het idee achter EEF blijft hetzelfde: jong talent een podium geven en bezoekers in een kleine setting laten genieten van muziek, cultuur en natuur.”

Volledig scherm Eindeloos Eiland Festival © Ellen Jobse