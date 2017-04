Hardleerse automobilist in Goes is gewaarschuwd

GOES - Een 18-jarige jongen zonder rijbewijs, is dinsdag in Goes twee keer door de politie betrapt op autorijden.

Bikers van het team Oosterscheldebekken kwamen hem eerst tegen in het centrum van Goes. De bestuurder zei dat hij zijn rijbewijs vergeten was. Maar na overleg met de meldkamer bleek al snel dat de jongen nog nooit zijn rijbewijs gehaald had.

Omdat dit de eerste keer was kreeg hij een boete en mocht hij te voet zijn weg vervolgen.

Maar drie kwartier laten zagen agenten de jongen in een andere auto stappen en wegrijden. Hij werd opnieuw aangehouden en deze keer overgebracht naar het politiebureau in Goes.