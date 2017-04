Grappenmaker verspreidt sleutels met mobiel nummer in Goes

Volgend jaar weer Koningsdag in Schore

28 april SCHORE - Schore vierde dit jaar geen Koningsdag in het eigen dorp. De Oranjevereniging had niet genoeg vrijwilligers om festiviteiten te organiseren. Maar één keer is wel genoeg, vinden de Schorenaren. Volgend jaar is er zo goed als zeker weer wél een feest.