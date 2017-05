Goese Syriër maakt vluchtelingenapp

GOES - Elke dag vijf woorden. Met daarbij de vertaling van het Nederlands naar het Arabisch. Plus een chatroom waar gebruikers vragen kunnen stellen. Dat is in het kort de app die Hesham Jabr uit Goes heeft ontwikkeld. De 25-jarige Syriër lanceerde hem ruim een maand geleden. Inmiddels heeft de app al zo'n zeshonderd gebruikers.

,,Ik zet er om de twee uur een woord op", aldus Jabr. ,,Die kunnen gaan over werk of over de wet. Het is informatie om de taal, de cultuur en de wet te leren kennen. De woorden haal ik uit de dagelijkse gesprekken met Nederlanders."

Behalve de dagelijkse woorden biedt de app een mogelijkheid om vragen te stellen in de chatroom. Want Jabr vindt het belangrijk dat de vluchtelingen zo snel en veel mogelijk leren over Nederland. ,,Op die vragen geef ik, of een andere gebruiker, dan weer antwoord. En als we er echt niet uitkomen zou ik het kunnen vragen aan Vluchtelingen Werk Nederland. Maar dat is tot nu toe nog niet nodig geweest."

De app is verkrijgbaar via de Google Play Store. En hij is gratis. Het enige nadeel is dat er nog geen Apple-variant is. ,,Misschien dat ik over een maand of drie een versie voor de Iphone maak."