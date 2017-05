Goese scholieren staan hun mannetje in het verkeer

VIDEOGOES - Goes kleurt deze maandag oranje. Niet door een verlate Koningsdag of plotselinge opleving van het Nederlands elftal, nee vanwege het verkeersexamen voor leerlingen van de Goese basisscholen.

Gehuld in felgekleurde hesjes moeten zij laten zien dat zij zich als heertje of dametje kunnen gedragen in het verkeer en dat ze niet zenuwachtig worden van een drukke rotonde, kruising of spoorwegovergang.

In totaal doen 366 leerlingen uit de groepen 7 van veertien scholen mee aan het praktisch verkeersexamen. De Holtkampschool begon vanmiddag als eerste met het onderdeel ‘Goes-fiets-Veilig’. Dat bestaat uit verschillende oefeningen om de fietsbeheersing te testen.

Daarna wordt getoetst of de leerlingen de opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen in het echte verkeer. Zij fietsen een route van ongeveer zes kilometer door de stad, die ze - als het goed is - van tevoren met een ouder hebben geoefend. Langs de route staan vrijwilligers die aan de hand van een controlelijst beoordelen of de leerlingen goed handelen.

Start- en eindpunt van het examen is het parkeerterrein bij de Hollandsche Hoeve. Vooraf worden de fietsen van de leerlingen gecontroleerd. Alleen op een goedgekeurde fiets mogen zij aan het examen deelnemen.

Bij de rotonde Noord-Oostplein (Noordhoeklaan-Ringbaan Oost-Louise de Colignylaan) staat hulpouder Malou Stam. Volgens haar doen de meeste kinderen het prima.

,,Ik heb op 87 kinderen nog maar drie minnetjes hoeven schrijven", zegt ze. De leerlingen worden beoordeeld op vier criteria: juiste plaats op de weg, links-rechts kijken, richting aangeven en voorrang verlenen.

,,Soms zou ik willen dat ik bonuspunten kon geven", zegt Stam. ,,Want er was een meisje dat langs ons fietste en zei: 'jullie staan bij een zebrapad, eigenlijk moet ik nu stoppen'. Tja, daar had ze wel gelijk in."