Goese Poort krijgt grootste bouwmarkt van Zeeland

GOES - Op bedrijventerrein de Goese Poort is woensdag de officiële eerste paal voor nieuwbouw van bouwmarkt Gamma geslagen. Die moet over een half jaar openen en wordt de grootste van Zeeland.

Zo makkelijk als die heipaal de Goese klei inzakte, zo moeizaam was het traject er naartoe, memoreerde directeur Teus-Jan van Dieren van de Esselink Groep in Middelharnis, eigenaar van onder meer Gamma Goes. Zeven jaar 'duwen en trekken' is er aan vooraf gegaan, zei hij.

Quote Eigenlijk ben ik pas gerust als februari de deuren openen Teus-Jan van Dieren

,,Eigenlijk ben ik pas gerust als februari de deuren openen en er echt geen kinken meer in de kabel kunnen komen." Volgens Van Dieren had Esselink het terrein al in 2010 in eigendom, maar stond de gemeente destijds 'niet te springen' om medewerking te verlenen.

Verfraaiing van Goes

Dat veranderde in 2014, toen toenmalig wethouder Jo-Annes de Bat de zaak vlot trok. Hij maakte zich hard voor verfraaiing van de troosteloze entree van Goes bij de rotonde Tiendenplein. De Bat, inmiddels gedeputeerde, mocht dan ook samen met zijn opvolger Derk Alssema de eerste paal de grond in heien. Want ook hij is voortvarend te werk gegaan, zei Van Dieren.

Alssema erkende dat het traject 'veel te lang' heeft geduurd. ,,We doen dit voor de klant, want die kunnen we al een decennium niet bedienen zoals we zouden willen", zei Van Dieren. De nieuwe bouwmarkt wordt twee keer zo groot als het huidige pand aan de Marconistraat, waar volgens Van Dieren overigens nog geen nieuwe bestemming voor is. Het wordt tevens een duurzaam gebouw met warmte-koudeopslag in de grond en zonnepanelen op het dak.

Goese Poort

Met de bouw van de nieuwe Gamma is de transformatie van Goese Poort begonnen. Op het terrein is ook een nieuw Chinees-Indisch restaurant voorzien, maar het is nog de vraag wanneer daar de eerste paal voor kan worden geslagen. Omwonenden hebben hun bezwaren tegen met name de hoogte van de immense horecagelegenheid van ondernemer Gé doorgezet.