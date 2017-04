Goese Oostvest stroomt vol voor lichtfeest

Diverse muzikanten zorgden zaterdagavond voor vermaak. Zowel op de Oostveste zelf als in de straten er omheen traden vanaf een uur of negen verschillende artiesten op. Fotocamera's en mobieltjes draaiden overuren. Bijna iedereen probeerde iets van het lichtspel vast te leggen.

Het vierdaagse lichtfeest in Goes wordt gehouden omdat de vesten jarig zijn. Zeshonderd jaar geleden kreeg Goes van gravin Jacoba van Beieren het recht om de vesten te graven. Zondag is de slotdag van het feest. Vanaf 14.30 uur is het dan de 'middag van de dag' in Café Baarends. 's Avonds zal het Goese carillon te horen zijn. Niet alleen van uit de kerk zelf, maar ook uit de speakers van bewoners.