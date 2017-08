Goes lijkt in 2017 meer dan een miljoen euro over te houden

GOES - De gemeente Goes gaat in 2017 waarschijnlijk 1,2 miljoen euro overhouden. Dat blijkt uit de bestuursrapportage, een soort tussenstand van de financiële situatie.

De winst wordt vooral geboekt door twee forse eenmalige meevallers. Zo komt er 1.8 miljoen euro binnen door de belasting op kabels en leidingen en heeft Goes 1,3 miljoen euro gekregen als gevolg van de verkoop van Delta Retail. In een overeenkomst tussen Delta en een handvol Zeeuwse gemeenten over kabelbedrijf Zekatel is destijds vastgelegd dat die gemeenten recht hebben op een bedrag per aansluiting wanneer de machtigingen van Zekatel zou worden overgedragen.

Bezuinigingen

Tegenover deze grote meevallers staan verliezen op onder meer de jeugdzorg en de WMO. Dat Goes al met al toch 1,2 miljoen euro over lijkt te gaan houden (er kan in de loop van het jaar natuurlijk nog wel wat veranderen) betekent niet dat de bezuinigingen (gemiddeld 4,4 miljoen euro per jaar) kunnen worden verzacht. Afgesproken is dat eenmalige meevallers niet leiden tot minder bezuinigingen.

Algemene reserve