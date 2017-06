Gerard Rouw is dump van hanen beu: 'Ik ben geen kippenopvang!'

EINDEWEGE - Gerard Rouw (68) is er helemaal klaar mee. In een jaar tijd zijn er vijf hanen gedumpt op zijn erf in Eindewege. Dinsdag was het weer prijs. Het moet nou eens gedaan zijn met dat stiekeme gedoe, vindt hij.

Rouw is duidelijk geïrriteerd als hij vertelt wat er aan de hand is. Hij woont aan de Noordweegseweg in Eindewege, een bedrijventerrein tegenover 's-Heer Arendskerke, waar hij al jaren kippen houdt. Ooit begon hij met vijftien kippen en een haan, maar inmiddels heeft hij er meerdere. Niet alleen omdat hij wel eens kuikens heeft, voornamelijk omdat mensen hanen bij hem in de tuin dumpen.

Quote Mijn kippen hebben geen leven meer met vijf hanen. Dan springt er elke tien minuten een ander op. Gerard Rouw (68), kippenhouder

Vorig jaar gebeurde het voor het eerst en inmiddels staat de teller op vijf. ,,Dat is niet zo leuk", drukt hij zacht uit. ,,Mijn kippen hebben geen leven meer als er vier, vijf hanen rondlopen. Waarom niet? Nou, dat is net als bij mensen. Vrouwen worden er gek van als er te veel mannen zijn. Dan springt er iedere tien minuten een andere haan op zo'n kip."

Dumpplek

Dat klinkt zo best lollig, maar Rouw kan er niet om lachen. ,,Ik ben geen kippenopvang, hier!", zegt hij fel. ,,Als ze het nou eerst even vragen, in plaats van het stiekem te doen. Nu is het mijn probleem en moet ik de hanen 'opruimen', want ze houden is geen optie."

Wie de hoenders steeds dumpt, weet Rouw niet. ,,Ik heb één keer een boer in een Mercedes gezien. Maar of het altijd dezelfde is, durf ik niet te zeggen. Dinsdag was het nog vroeg. Ik hoorde om half acht een auto stoppen, maar dacht er niet meteen aan dat weer iemand een haan op mijn erf gooide."