Een deel van de straat en tien woningen kwamen vorige week woensdag in een mum van tijd vol water te staan nadat de hoofdwaterleiding sprong bij werkzaamheden. Hoewel snel actie werd ondernomen, bleef het daarna stil en dat zit de bewoners niet lekker. ,,Eigenlijk klopt het niet wat er is gebeurd", zegt Rino Gelok, een van de gedupeerden. ,,Door een menselijke fout breekt die leiding en ontstaat er paniek. Vervolgens wordt alles in het werk gesteld om de leiding te repareren, maar daarna hoor je als bewoner van niemand meer iets. Niet van de gemeente, de aannemer, nutsbedrijf of de brandweer. 'Het is verzekeringswerk', hoor je dan. Je mag alles zelf regelen. Dat vind ik niet netjes." Gelok, oud-VVD-raadslid, mist ook betrokkenheid vanuit de politiek. ,,In verkiezingstijd hadden ze hier allemaal in hun laarzen op de stoep gestaan. Er is discussie geweest over de capaciteit van de riolering, nou, die blijkt onvoldoende."