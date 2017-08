Ganzestad viert heilig jaar van de gans

Loods met hooi volledig uitgebrand bij Kapelle

8:34 KAPELLE - In een leegstaande boerderij aan de Hoekseweg in Kapelle is dinsdagavond rond 22.15 uur een uitslaande brand uitgebroken. Dat meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Eén loods is volledig uitgebrand. Daarin lag hooi opgeslagen. Tegen kwart over 12 is het sein brand meester gegeven.