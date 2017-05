Fracties in discussie over discounter Kamperland

Veel inwoners willen het en burgemeester en wethouders willen het ook: de vestiging van een discounter (bij voorkeur de Aldi) in Kamperland. Tegenstanders zijn er ook. Bijvoorbeeld de eigenaren van kleinere supermarkten op het eiland die zich zorgen maken over de concurrentie. De gemeenteraad discussieert hier vanavond over. De kernvraag is of de vestiging van een discounter wel of niet wenselijk is. Want er zal een verschuiving in koopgedrag optreden en voor de winkel in Wissenkerke lijken de gevolgen op voorhand het grootst.

Onderzoek

Vrij snel nadat de Aldi is afgehaakt voor een vestiging in Wissenkerke, hebben drie partijen hun oog laten vallen op het bedrijventerrein schuin tegenover Albert Heijn in Kamperland voor de vestiging van een tweede supermarkt. Om duidelijk te krijgen wat de gevolgen zijn, is onderzoek gedaan. Allereerst om na te gaan wat de effecten zijn op de bestaande winkels en daarnaast een onderzoek waaruit blijkt waar de inwoners nu hun dagelijkse boodschappen doen. Daaruit blijkt dat de helft van de inwoners voor de dagelijkse boodschappen het eiland af gaat en dat is een heel hoog percentage gezien het aanbod en de relatief grote afstand naar andere winkels. De meeste mensen trekken naar Goes en dan worden niet alleen boodschappen gedaan bij de discounters, maar ook bij de Dirk of Agrimarkt. Vooral gezinnen met kinderen zijn georiënteerd op Goes.

Andere winkels