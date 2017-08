Extra spannende eerste schooldag voor kinderen in Kortgene

video Nederlands leren tussen de tomaten

11:28 HEINKENSZAND - ,,Ik vind het hier leuk, het bevalt goed. Met de baas en de collega's, het is als familie'', zegt Azi Adem Said. Hij is één van de vijf statushouders die momenteel werken in de tomatenkas van het Glastuinbouw opleidingscentrum in Westdorpe. Dat is een proefproject van de gemeente Borsele.