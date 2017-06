Eerste Middeleeuws Festival Goes is schot in de roos

Zowel in als om het slot herleefden de tijden van Jacoba van Beijeren en Frank van Borssele, ooit de bewoners van Slot Oostende. Figuranten verkleed als de twee liepen rond en in de diverse zalen van het restaurant waren er vertellingen. In de kelders konden bezoekers zich alles laten vertellen over bier brouwen, nu en in de Middeleeuwen.