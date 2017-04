Eerste kattencafé van Zeeland opent eind mei

video Iedereen kan een Leuntje en Merien maken!

15:59 KRABBENDIJKE - ,,Zo, en dan nu het haar van Leuntje. Een kroket, eigenlijk. Kijk maar." Met vaste hand tekent Jan-Willem Hament een rechthoek met afgeronde hoeken in een cirkel. Met nog maar een paar lijnen op het vel is het al duidelijk: dit is het hoofd van zijn in Zeeland wereldberoemde in klederdracht gehulde boerinnetje. En het moet inderdaad gezegd worden. De blis, zoals de rol haar officieel heet, heeft qua vorm verdacht veel weg van de populaire frituursnack.