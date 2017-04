Eerste jubileumeditie Trap es deur Reimerswaal zonnig van start

,,Ik denk dat we ons record gaan verbreken", zegt Paul van Koeveringe van de organiserende tourclub De Trappers uit Krabbendijke. Voor het eerst konden fietsers ook starten in Woensdrecht. Daarmee wilden de organisatoren Brabantse en Belgische deelnemers tegemoet komen. ,,Dat heeft duidelijk meer bekendheid nodig, bij fietscafé Non Plus Ultra zijn maar dertig fietsers gestart."

Mountainbike

Het bijzondere aan Trap es deur Reimerswaal is dat voor alle doelgroepen een route is uitgezet, ook gezinnen en mountainbikers kunnen meedoen. Het aantal ATB'ers viel wat tegen, zegt Van Koeveringe: ,,Voor hen is het nu eigenlijk té mooi weer. Veel mountainbikers hebben de racefiets gepakt."

Mooi