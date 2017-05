Eenzijdig ongeval op A58 bij 's-Heer Arendskerke

Geldautomaten Kruiningen en Hansweert komen weer in gebruik

16:25 KRUININGEN - Inwoners van Kruiningen en Hansweert kunnen komende week weer geld uit de muur halen op hun dorp. Rabobank Oosterschelde heeft op basis van een veiligheidsrapport besloten dat de pinautomaten weer in gebruik kunnen worden genomen. Dat laat de bank per brief weten aan klanten.