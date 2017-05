'Een hoopvol hart, daar doe ik het voor'

GOES - Het Leger des Heils in Goes helpt al 125 jaar mensen met problemen. Of iemand gelovig is of niet, de heilsoldaten van het kerkgenootschap zien het bieden van hulp als een vanzelfsprekendheid. Met een weekend vol festiviteiten staat het Leger stil bij haar jubileum.

Daan van Vuuren kun je gekscherend best een kletsmajoor noemen. Als het over ‘zijn’ Leger des Heils gaat, raakt de majoor van het korps Goes namelijk niet uitgepraat. Als tienjarige jongen sloot Van Vuuren zich aan bij de hobbyclub van het Leger des Heils, om vervolgens niet meer bij het kerkgenootschap weg te gaan. Als majoor heeft hij de afgelopen decennia korpsen op allerlei locaties geleid. Sinds vijf jaar is hij verantwoordelijk voor de korpsen in Goes, Zierikzee en Tholen.

Al heeft Van Vuuren maar een fractie meegemaakt van het 125-jarig bestaan van de Goese locatie, hij ziet elke dag weer waarom het Leger des Heils nog even hard nodig is als 125 jaar geleden. ,,In de basis zijn we natuurlijk een kerkgenootschap, maar een groot deel van onze werkzaamheden bestaat uit het bieden van hulp aan kwetsbare mensen. Iets wat helaas nog steeds broodnodig is, ook in Goes.”

Crisis

Dagelijks kloppen inwoners uit de stad aan bij Van Vuuren en zijn team omdat zij in nood verkeren. En dat aantal neemt volgens Van Vuuren eerder toe dan af. ,,De crisis mag dan op zijn retour zijn, de problemen als gevolg van de crisis blijven groeien. Mensen hebben hun spaarpotje moeten aanspreken en dat is nu leeg, waardoor ze alsnog in de problemen raken.”

De vrijwilligers van het Goese korps proberen op allerlei manieren te helpen. Zo is er in de Leliestraat een kleding- en meubelwinkel waar mensen voor een klein prijsje een tweedehands jas of bank kunnen kopen. Daarnaast biedt het Leger des Heils, in samenwerking met de Goese kerken, noodcrisisopvang aan in haar pand aan de Ravelijn de Groene Jager. Ook zitten vrijwilligers klaar om te helpen bij het op orde brengen van de administratie of de begeleiding naar professionele hulpverlening.

Vrijwilligers

Net als veel andere organisaties merkt ook het Leger des Heils dat het moeilijker geworden is om vrijwilligers te vinden. Dat heeft volgens Van Vuuren verschillende oorzaken, zoals de ontkerkelijking en tijdgebrek. Gelukkig zijn er in Goes tientallen trouwe vrijwilligers die zich al jarenlang belangeloos inzetten voor het Leger. Nel Castel is één van hen. Ze helpt in de kledingwinkel, bezoekt ouderen en brengt uitnodigingen rond. ,,Samen met mijn man ben ik al 25 jaar actief in de kleding- en meubelwinkel. Ik vind het mooi werk; met name het contact met mensen maakt me blij. Als ik 's middags naar huis ga, zie ik al uit naar de volgende keer.”

Die vanzelfsprekendheid om je in te zetten voor een ander is nu precies waar het bij het Leger des Heils in Goes al 125 jaar om draait. ,,Het is een roeping”, zegt majoor Van Vuuren. ,,Als iemand hier met een glimlach en een hoopvol hart de deur uitloopt, is mijn dag weer goed. Daar doe ik het voor.”