Echtpaar weet elkaars lintje stil te houden

Waarnemend burgemeester Zoon begon zijn lintjesmissie in het gemeentehuis van Kruiningen. Van daar toog hij naar Krabbendijke, alwaar hij eerst bij Ter Weel en later in de gereformeerde kerk Koninklijke onderscheidingen uitreikte. Vervolgens was Yerseke aan de beurt, waarna een afsluitende rit naar Waarde volgde.