Duitse automobilist vliegt met 209 km/u over A4 bij Rilland

Niet iedereen is blij met een groter KG Fruit in Kapelle

8 juni KAPELLE - Niet iedereen is even blij met de herbouwplannen van het afgebrande fruitbedrijf KG Fruit in Kapelle. Dat bleek woensdagavond tijdens de inloopavond in het Kapelse gemeentehuis, waar de plannen voor de nieuwbouw aan de Oostambachtweg klaar lagen.