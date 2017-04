Dronken man valt in slaap op vluchtstrook A4

Coalitie Reimerswaal weert Weststrate uit ver­trou­wens­com­mis­sie

7 april KRUININGEN - Leefbaar Reimerswaal, de tweede partij van de gemeente, is niet vertegenwoordigd in de vertrouwenscommissie die op zoek gaat naar een nieuwe burgemeester. Fractievoorzitter Marien Weststrate, die kandidaat was namens zijn partij, kreeg vrijdagavond maar zes van de zestien stemmen. Hij gaat commissaris van de koning Han Polman verzoeken de vrijdagavond ingestelde weer commissie te ontbinden.