Dronken man uit Heinkenszand opgesloten na steekincident

De verdachte zou tijdens een woordenwisseling in de Julianastraat in Heinkenszand stekende bewegingen hebben gemaakt met een scherp voorwerp. Politieagenten kregen een melding van het voorval en hielden de 43-jarige man aan in de Dorpsstraat.

De verdachte is opgesloten in een politiecel. Hij was niet in staat om een verklaring af te leggen: daarvoor was hij volgens de politie te dronken. Hij heeft de nacht doorgebracht in de cel en wordt vrijdag verhoord over de zaak. De politie heeft ook getuigen gehoord.